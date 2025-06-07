Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 6 Nisan 2025’te ‘sokak hayvanları’ konulu toplantı için Çankırı’ya gitti. Valiliği ziyaret ederek şehir hakkında bilgi alan Karaloğlu önce Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Fırat Taşolar ve ilgili kurum amirlerince düzenlenen ‘sokak hayvanları’ konulu toplantıya katıldı.

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Ardından Karaloğlu ve Ankara’dan gelen heyet ile valilik bürokratlarına yemek verildi. Yemek için Çankırı Valiliği kasasından 118 bin 281 TL çıktı. Vali Taşolar bir süre önce de hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden alınan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Harun Çiftçi için de veda yemeği düzenlemiş ve Çiftçi’ye plaket vermişti.

Nevşehir Valiliği de bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve ekibi için 104 bin 761 liralık liralık yemek ödemesi yapmıştı.