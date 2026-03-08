8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim ve çevresinde yapılması planlanan gösterilerin ardından İstanbul Valiliği, toplu ulaşım hatlarına kısıtlama getirdi.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 15.00 itibarıyla sefer kısıtlaması getirilen hatlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:



İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;



- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu,

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.



- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

-… — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 7, 2026