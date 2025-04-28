Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren poyraz etkili olacak. İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgar için bir uyarı notu yayımladı. Yapılan açıklamada, rüzgarın fırtına şeklinde eseceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

FIRTINA VE LODOS SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. İstanbul'da da kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, sıcaklıkların daha düşük hissedilmesine neden olacağı bildirildi. Fırtınanın etkisinin salı gecesi itibarıyla azalması bekleniyor.

Öte yandan, Meteoroloji'nin verilerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.