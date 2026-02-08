Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Bursa Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından “Bursa milletvekilleri”nin katılımıyla yapıldığı ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu. Ancak paylaşılan fotoğraflarda toplantıya milletvekili olarak yalnızca AKP’li isimlerin katıldığı görüldü.

“DOĞRU TANIM AKP BURSA MİLLETVEKİLLERİ OLMALIYDI”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, toplantıya davet edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Sarıbal, valiliğin paylaşımındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bursa Valiliği'nin Kuzey Çevre Otoyolu projesi için düzenlediği ve ‘Bursa milletvekilleri’ ifadesiyle duyurulan toplantıya, CHP Bursa Milletvekili olarak davet edilmedim. Bu durumda doğru tanım ‘AKP Bursa Milletvekilleri’ olmalıydı"

Sarıbal, kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı bir toplantıda siyasi irade adına yalnızca AKP İl Başkanı ve AKP milletvekillerinin bulunmasının, kamusal karar süreçlerinin nasıl tekleştirildiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

“PARTİ DEVLETİ HEVESİNİZİ KURSAĞINIZDA BIRAKTIK”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a sert sözlerle yüklendi. Emir, valiye hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Vali Bey; ‘mensubu olduğunuz iktidar’ dediğimde alınmayacağınızı, aksine bundan gurur duyacağınızı biliyorum. Öyleyse açık konuşalım. Sizin ve mensubu olduğunuz o yapının hazımsızlığına rağmen, Bursa halkı kararını vermiş; şehri yönetme yetkisini CHP’li Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve ilçe belediye başkanlarımıza teslim etmiştir. Bursa’nın CHP’li milletvekillerinin olduğunu, bir sonraki seçimde sayısını artırarak hatırlatacağımızı da sakın aklınızdan çıkarmayın. ‘Parti devleti’ hevesinizi kursağınızda bıraktık, bırakmaya da devam edeceğiz.”