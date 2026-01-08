AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

VALİLİK YARIN İÇİN UYARDI

İstanbul Valiliği "Cuma günü (yarın) hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek" uyarısında bulundu.

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) olarak eseceği tahmin edilmektedir. 08.01.2026 Perşembe görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."