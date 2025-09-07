Karadeniz’e kıyısı olan Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan duyuruda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Vize Kaymakamlığı da benzer bir açıklama yaparak, ilçedeki tüm plajlarda 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır” denildi.