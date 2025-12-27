İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini artıran soğuk hava nedeniyle vatandaşlara çağrıda bulundu. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğünü açıklayan Gül, hafta sonu daha da düşüş beklendiğini ifade etti.

HALKA SESLENDİ, '112'YE BİLİRİN' DEDİ

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullu Hemşehrilerimiz lütfen dikkat! Şu anda İstanbul’da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112’yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."