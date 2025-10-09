Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi Bakanı Fatih Kacır iki ayrı program ile Aydın’da temaslarda bulundu ve CHP’den AKP’ye geçen Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Önceki gün Aydın Valisi Yakup Canpolat’ı kot ile karşılayan Çerçioğlu, Göktaş ve Kacır’ı ise lacivert kumaş ceket ve pantolon ile karşıladı.

Çerçioğlu, Vali Canbolat’ın en önemli siyasi rakibi olarak gördüğü Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanı Ömer Günel’i makamında kabul etmesine kızmıştı.