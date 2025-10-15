Iğdır’da, Gaziler Günü dolayısıyla Iğdır Valisi Ercan Turan’ın da katıldığı sağanak yağış altındaki törende valiye şemsiye tutulurken gazilerin yağmurda bekletilmesini haberleştiren muhabir Sebahattin Yum gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gözaltını "İhlas Haber Ajansı Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, geçtiğimiz günlerde “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi nedeniyle 14 Ekim'de gözaltına alındı. Gazeteci Yum’un, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı bildirildi." açıklamasıyla duyurdu.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, serbest bırakılmasının ardından yaşananlara ilişkin Yum şu ifadeleri kullandı:

"Büroda haber yazarken kapı çalındı, iki memur arkadaş geldi. İfademin alınacağını söylediler. Konuyu sordum, konunun ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Önce sağlık raporu için hastaneye gittik. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Konunun 19 Eylül’de yaptığımız haberle alakalı olduğunu söylediler. ’Valiye şemsiye var gaziye yok’ haberi olduğunu öğrendik. Iğdır Valisi Ercan Turan hakkımda şikayetçi bulunmuş. Halkı yanıltıcı bilgi verildiği iddia edilmiş. Biz de ifademizde ne gördüysek onu yazdığımızı söyledik.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İHA muhabiri Sebahattin Yum, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra jandarma tarafından ifadesi için tekrar gözaltına alındı.