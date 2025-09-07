Adıyaman'da vali ile vatandaş arasında 'geçim' tartışması yaşandı.

'ENGELLİ MAAŞI YETER SANA'

İddiaya göre engelli depremzede Ali Geçer, Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar'dan iş istedi. Vali ise, birçok hastalığı bulunan vatandaşın çalışamayacağını, engelli maaşı ile idare etmesi gerektiğini söyledi.

'BİR AY MAAŞINI BANA VER DEDİM'

Bu duruma sinirlenen engelli depremzede Ali Geçer, valiye bir öneride bulundu. Geçer, "Bir ay maaşını bana ver, ben de sana vereyim. Bakalım nasıl geçiniyorsun" dedi.

Bunun üzerine Vali Çuhadar, engelli depremzedenin maaşını kestirdi.

'YENİ VALİ DE ELEKTRİK VE SUYU KESMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Konuyla ilgili depremzedeyle görüşen Mersin Milletvekili Ali Bozan da şu açıklamayı yaptı:

"Yetkililere sesleniyorum: Ali Geçer, şu an Adıyaman’da konteyner kentte yaşıyor. Yeni Vali de onları konteynerden çıkarıp daha kötü koşullardaki bir yere göndermek için elektrik ve sularını kesmekle tehdit ediyor. Gidin, Ali Geçer’e yapılan bu zorbalığı telafi edin! Tüm bu süreçlerin takipçisi olacağız! Hiçbir atanmış, yurttaşa zorbalık etme vazifesi taşımıyor. Herkes haddini bilmekle yükümlüdür!"