Deniz turizmi, doğa, adrenalin ve kültür deneyimleriyle birleşen Tekirdağ, çok yönlü yapısıyla yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de dikkatini çekmeye başladı. Tekirdağ'ın doğa turizmi merkez olan Ganos Dağı etekleri, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ

Şehirde, kamp ve karavan turizmi olanakları mevcut. Özellikle Uçmakdere'de yamaç paraşütü, ATV turları ve ekstrem sporlarıyla adrenalin tutkunlarının gözdesi konumunda.

DENİZ VE YAZ TURİZMİ İÇİN İDEAL

10 mavi bayraklı plajı bulunan Tekirdağ, yaz sezonu için ideal şehirlerden biri. İstanbul'a yakın olmasından dolayı çevre illerden çok sayıda ziyaretçi kabul ediyor. Mavi bayraklı plajlarından dolayı turistlere güvenli ve kaliteli deniz tatili imkânı sunuyor. Ayvasıl bölgesinde dalış, Yeniköy’de kamp gibi alternatif aktiviteler de yaz turizmini çeşitlendiriyor.

LAVANTA VE AYÇİÇEK TARLALARIYLA MEŞHUR

Yaz aylarında açan kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları, Tekirdağ’a görsel bir çekicilik kazandırarak binlerce ziyaretçiye görsel şölen yaşatıyor.

GELEN KÜLTÜR TURİZMİ DE YAPIYOR

Tekirdağ, yalnızca doğa ve denizle değil, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi gibi önemli tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor. Bu değerler, şehri kültür ve tarih meraklıları için cazip bir destinasyon haline getiriyor.

DÖRT MEVSİMİ AYRI AYRI GÜZELLİKTE

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük’e göre kent, dört mevsim turizme elverişli yapısıyla sadece yaz aylarında değil yıl boyunca tercih ediliyor. Özellikle Uçmakdere’nin Marmara Denizi'ne uzanan eşsiz manzarası, yamaç paraşütünü unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Geçtiğimiz yıl 5 milyon ziyaretçiye ulaşan Tekirdağ, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.