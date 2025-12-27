Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, ocak–kasım döneminde dış hatlardan Antalya’ya gelen yolcu sayısı 16 milyon 388 bin 662 olarak kaydedildi. Bu yolcuların 3 milyon 922 bin 287’si Rusya’dan, 3 milyon 449 bin 916’sı Almanya’dan geldi. İngiltere 1 milyon 501 bin 68 yolcu ile üçüncü sırada yer alırken, Polonya 1 milyon 269 bin 547 yolcuyla dördüncü, Hollanda 423 bin 964 yolcuyla beşinci oldu.

Bu verilere göre Antalya’ya hava yoluyla gelen her dört turistten biri Rusya veya Almanya vatandaşı oldu.

AVRUPA ÜLKELERİ AĞIRLIKTA

Milliyet dağılımına bakıldığında, Rusya ve Almanya’nın ardından en fazla turist gönderen ülkeler arasında İngiltere, Polonya ve Hollanda'nın yanı sıra Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya da yer aldı. Ayrıca Avusturya, Belarus, Moldova, Belçika, Fransa, İsviçre ve İskandinav ülkelerinden gelen ziyaretçiler de dikkat çekti.

Antalya’ya turist gönderen ülkeler arasında İran, İtalya, Finlandiya, Slovenya ve İsrail gibi ülkeler de bulunuyor.

İLK 10 ÜLKE DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya Havalimanı’ndan kente giriş yapan yabancı yolcuların sayısına göre ilk 10 ülke sıralamasında; Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya yer aldı.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, aynı dönemde Antalya Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde 187 bin 571 uçuş gerçekleşti. Bu rakam, günlük ortalama 561, saatlik ise yaklaşık 23 uçuş anlamına geliyor.

Ocak–kasım ayları arasında dış hatlardan gelen ve giden yolcu trafiği ise toplamda 31 milyon 641 bin 28 olarak kayıtlara geçti. Yoğun uçuş ve yolcu trafiği, Antalya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.