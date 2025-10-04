Son yıllarda büyükşehirlerde artan kira ve yaşam maliyetleri, birçok emekliyi daha ekonomik ve sakin bir yaşam için küçük kasabalara yöneltti. Ilıman iklimi, uygun kira fiyatları ve yerel yaşam olanaklarıyla öne çıkan bazı kasabalar, emekliler için adeta cazibe merkezi haline geldi. İşte Türkiye’de emeklilerin rahatlıkla yaşayabileceği, yaşam maliyeti düşük 3 kasaba

EĞİRDİR (ISPARTA)

Eğirdir Gölü kıyısındaki bu kasaba, iç bölgelerde düşük maliyetli bir yaşam arayanlar için ideal. 1+1 ev kiraları 4.000–7.000 TL arasında değişiyor. Gıda giderleri de Ege ve Akdeniz kıyılarına kıyasla daha düşük. Kışları serin olsa da şehir merkezine yakınlığı sayesinde sağlık hizmetleri kolay erişilebilir durumda.

SAFRANBOLU (KARABÜK)

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi kasaba Safranbolu, hem kültürel zenginliği hem de düşük yaşam maliyetleri ile dikkat çekiyor. 1+1 ev kiraları 3.500–6.000 TL civarında. Gıda ve ulaşım giderleri de büyük şehirlere göre oldukça uygun. Kışları soğuk geçse de genel yaşam maliyeti en düşük bölgelerden biri.

KIYIKÖY (KIRKLARELİ)

Marmara Denizi kıyısında, Karadeniz havasını taşıyan Kıyıköy, henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmedi. Ahşap evleri, balıkçı tekneleri ve doğal kumsallarıyla özellikle emekliler için sakin bir yaşam sunuyor. İstanbul’a yakınlığı sayesinde çalışan kesim için de hafta sonu kaçış noktası haline geliyor.