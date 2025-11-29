Antalya'ya bu yılın ilk on ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 176 bin 884 kişi artarak 16 milyon 308 bin 937 olarak kaydedildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre dış hatlardan giriş yapan yolcu sayısı 15 milyon 918 bin 752 oldu. Ülkeler bazında ilk sırayı Rus turistler alırken, onları Almanlar, İngilizler ve Polonyalılar takip etti.
ALMANLAR, İNGİLİZLER VE POLONYALILAR ANTALYA'YI TERCİH ETTİ
Rusya ve Almanya’dan sonra kenti en çok ziyaret eden iki ülke olan İngiltere ve Polonya’dan Antalya’ya gelen toplam turist sayısı, yılın ilk on ayında 2 milyon 699 bin 56 olarak kayıtlara geçti. İngiliz turistlerin Antalya’ya en yoğun ilgiyi gösterdiği dönem ağustos ayı olurken, 231 bin 49 İngiliz turist bu ayda kente geldi. Polonyalı turistlerin en yoğun geldiği ay ise temmuz oldu; bu dönemde 225 bin 345 turist Antalya’yı tercih etti.
Aylara Göre İngiltere ve Polonya’dan Antalya’ya Gelen Yolcu Sayıları
Ocak: İngiltere 18.218 — Polonya 10.019
Şubat: İngiltere 36.333 — Polonya 12.826
Mart: İngiltere 58.522 — Polonya 14.632
Nisan: İngiltere 166.879 — Polonya 73.627
Mayıs: İngiltere 194.373 — Polonya 160.824
Haziran: Polonya 193.594 — İngiltere 183.464
Temmuz: Polonya 225.345 — İngiltere 213.992
Ağustos: İngiltere 231.049 — Polonya 221.731
Eylül: Polonya 193.840 — İngiltere 171.858
Ekim: İngiltere 177.298 — Polonya 140.632
Son Üç Yılda Turist Artışı Dikkat Çekiyor
Antalya'ya hava yoluyla gelen İngiliz ve Polonyalı turistlerde son üç yılda önemli yükseliş görüldü.
İngiliz turistler:
2022: 1.080.237
2023: 1.232.820
2024: 1.465.626
Polonyalı turistler:
2022: 743.644
2023: 1.041.546
2024: 1.230.912