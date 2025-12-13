Kent genelinde çarşı ve pazar alanlarında hissedilen yabancı turist yoğunluğu, özellikle Cumartesi Pazarı’nda dikkat çekti. Pazara gelen Bulgar turistler; gıda, tekstil ve çeşitli ihtiyaç ürünlerini tercih ederken, esnaf da artan talepten memnuniyet duydu.

BULGARLAR AKIN EDİYOR

Pazar esnafı Yasin Aksu, Bulgar turistlerin Edirne ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, son haftalarda yoğunluğun arttığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’daki siyasi gelişmeler nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Aksu, bu hafta pazarda yeniden hareketlilik gözlemlendiğini dile getirdi.

Aksu, "Özellikle yılbaşına kadar olan ekim, kasım ve aralık aylarında Bulgar turistlerin pazarlara ilgisi artıyor. Şu an satışlarımızdan memnunuz ancak bu yoğunluğun bir hafta daha sürmesini bekliyoruz. Sonrasında ziyaretlerin azalacağını öngörüyoruz. Buna rağmen pazar esnafı olarak Bulgar müşterilerin gelmesinden oldukça memnunuz" dedi.

ESNAF DERİN NEFES ALDI

Bir diğer esnaf Türker Tulga da pazarın kalabalık olmasının hem Edirneliler hem de esnaf açısından olumlu olduğunu belirtti. Yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliğinin birkaç haftadır sürdüğünü kaydeden Tulga, bu durumun ekonomik olarak kentte canlılık yarattığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yaşanan protestolar nedeniyle pazarda kısa süreli bir durgunluk yaşandığını aktaran Tulga, “Bu hafta yeniden kalabalık bir pazar günü yaşadık. Son üç-dört haftadır işlerimiz iyi gidiyor. Bu hareketlilik hem esnafa hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf, Bulgar turistlerin yoğun ilgisinin özellikle yıl sonuna kadar Edirne çarşı ve pazarlarında ticari canlılığı sürdürmesinin beklendiğini belirtiyor.