2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren İlayda Alişan, büyük çıkışını Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü'yle beraber rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle yapmıştı. Dizi kısa sürse de Alişan, hem performansı hem güzelliğiyle dikkat çekmişti.

Son olarak 'Piyasa' dizisinde tesettürlü bir karakteri canlandıran İlayda Alişan, iki yıldır da şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le beraber. Ve çok mutlular. Ünlü çift geçen günlerde evlilik sorularına da "Kısmet, her şeyin zamanı var" diyerek yanıt vermişti.

Seda Sayan'la da arasının iyi olduğu bilinen İlyada Alişan bu kez estetik açıklamasıyla gündeme geldi

Hiç estetiği olmadığını iddia eden Alişan "Çok estetikli olduğumu düşünüyorlar. Vallahi hiç estetiğim yok. Botoksum var, arada bir yaptırıyorum. 2019'da bir kere dudak dolgusu yaptırmıştım. Sonra erittim" dedi.

Genç oyuncunun bu açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Hemen eski hali hatırlatıldı.

İlayda Alişan'ın eski hali: