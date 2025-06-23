VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2025/117 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/06/2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :
2025/117 ESAS VAN TUŞBA ABDURRAHMANGAZİ MAH 1327 ADA 226 PARSEL
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