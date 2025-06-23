Son Dakika Arama
DOLAR 39,73 0,06 (%0,14) EURO 45,67 -0,11 (%-0,23)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/117 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/06/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :
2025/117 ESAS VAN TUŞBA ABDURRAHMANGAZİ MAH 1327 ADA 226 PARSEL

#ilangovtr Basın no ILN02246332