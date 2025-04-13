Van'ın Yemlice ilçesinde saat 12:49'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yemlice'deki depremin ardından sırasıyla Akçaören'de 3.2, Koçköy'de 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde son olarak da Satıbey'de 3.4 büyüklüğünde 5 deprem meydana geldi.

Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı uyarıda, "Bir yandan kuzeye sıkıştıran Arap Kalkanı, bir yanda doğudan batıya iten İran, bir yanda Kuzey Anadolu uzantısı, bir yandan kuzeydeki diri Bitlis Yanardağ dizisi. İşte Van tam bu yerkabuğunun itiş kalışının olduğu avkulanma içinde" ifadelerini kullandı.

"TOPLUM İRKİLİYOR, GERİLİYOR"

Prof. Dr. Ercan, "Bugün olan M4,2 çok olağan" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

2011 M7,2 korkusundan halk kurtulamadığından her küçük depremde toplum irkiliyor, geriliyor. Ardından büyük bir deprem gelirse şaşırırım.

Bir yandan kuzeye sıkıştıran Arap Kalkanı, bir yanda doğudan batıya iten İran, bir yanda Kuzey Anadolu uzantısı, bir yandan kuzeydeki diri Bitlis Yanardağ dizisi. İşte Van tam bu yerkabuğunun itiş kalışının olduğu avkulanma içinde. Bugün olan M4,2 çok olağan. 2011 M7,2… pic.twitter.com/IEHue2Yd8O

— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 13, 2025