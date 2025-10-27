Korkunç kaza saat 16.45 sıralarında Hakkari-Van karayolunda, Zernek Baraj gölü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan Hakkari yönünde seyir halindeki bir tanker ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3'ü çocuk dört kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.