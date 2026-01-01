Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, kar kütlesinin doldurduğu evlerde büyük hasar oluştu. 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı Çığın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahalledeki 22 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Evlerin tahliye edilmesiyle birlikte vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Kısa süre sonra Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştüğü bildirildi. Bu olayda 1 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu öne sürüldü. İhbar üzerine çok sayıda kişi bölgeye yönelirken, durum ekiplerine de bildirildi. Meteoroloji’den çığ uyarısı 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de uyarıda bulundu. Açıklamada, Van’ın güney ilçelerinde (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) aralıklarla kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.