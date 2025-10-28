Van'a Cumhuriyetin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Valilik bahçesinde bir tören yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atanan Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Van Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören yaptı. Törende Van Valisi Ozan Balcı askerleri ve törene katılanları selamladı. Vali Balcı'ya ait görüntüler başta olmak üzere törene ait görüntülerden bir video hazırlandı.

Video Van Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ancak paylaşılan videoda kullanılan müzik şaşırtıcıydı: Şarkıları yasaklanan Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz" eseri kullanıldı.

'YASAK'LI EZGİYLE TÖREN

Yaklaşık 40 yıllık tarihi boyunca üyeleri sayısız kez gözaltına alınmış, çeşitli baskılara uğramış olan Grup Yorum'un YouTube’daki 454 videosu “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenmiş, ardından da şarkıları Spotify'dan kaldırılmıştı.

"Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" isimli enstrümantel ezgi, Grup Yorum'un 1999 yılında çıkardığı Kucaklaşma albümünde yer almıştı.

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu Mayıs 2025'te yasaklanmıştı.

Yasağa “millî güvenlik ve kamu düzeninin” korunması gerekçe edilmişti. Böylece Grup Yorum YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Grup Yorum şarkıları paylaştığı için kendi Youtube kanallarına da erişimin engellendiğini açıklamıştı.