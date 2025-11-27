İBB iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren Dijital Deneyim Merkezi, bir süredir “Van Gogh: Işığın İzinde” sergisine ev sahipliği yapıyor…

Açıldığı günden bu yana küçük büyük herkesin yoğun ilgi gösterdiği bu özel sergi, Vincent Van Gogh’un dünyasını klasik sergileme biçimlerinin ötesine taşıyor. Yapay zekâdan sanal gerçekliğe, artırılmış gerçeklikten interaktif projeksiyonlara kadar pek çok teknoloji, sanatçının eserlerini izleyiciye yeni bir boyutla sunuyor.

Vah Gogh’un umut ve mutluluk arayışını deneyimleme fırsatı veren sergi; artık akşamları da gezilebilecek. 27 Kasımdan itibaren her perşembe günü 18.30-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. “Yıldızlı Geceler” seansları; Van Gogh’un ışık ve renklerle dolu dünyası daha dingin bir atmosferde keşfetme olanağı sağlayacak. Müzenin kapanışının ardından aşlayacak olan ‘Yıldızlı Geceler’ seansıyla; ziyaretçiler, sergiyi kalabalıktan uzak, daha sakin bir zaman diliminde deneyimleme fırsatı bulacak.

SERGİDE NELER VAR?

“Van Gogh: Işığın İzinde” sergisi, dört oda ve dijital koridor’da yer alıyor. Her bölüm etkileşimli interaktif deneyimlere imkân tanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında ziyarete açılan ve 13 dijital eserin yer aldığı serginin bölümleri şöyle:

DİJİTAL ODA

İlk adım attığınız “Dijital Oda”da ünlü ressamın hayat öyküsü, eserlerinin hikayeleri, kaleme aldığı mektuplar ve eserlerinden esinlenerek üretilmiş fiziksel-interaktif deneyimler yer alıyor. Sanatçının ünlü eseri “Yıldızlı Gece”nin yansıtıldığı duvarda kendi izinizi oluşturabiliyor ya da bir Van Gogh resminin “puzzle”ını çözebiliyorsunuz.

SANAL GERÇEKLİK ODASI

Işıklandırması ve tasarımıyla büyüleyen ince bir koridor sizi “Sanal Gerçeklik Odası”na götürüyor. Burada “Van Gogh’un Paleti” adlı sanal gerçeklik deneyimi, oluşturulan hayali bir sanal manzara eşliğinde gerçekleşiyor.

Ünlü ressamın kariyerinin kritik bir döneminde yaptığı eserleri benzersiz, etkileşimli ve duyusal bir deneyimle keşfedebiliyorsunuz.

SÜRÜKLEYİCİ DENEYİM ODASI

Burada sanatçının bilinçaltına adım atarak başlayan yolculuk, kariyerinin başlangıcına uzanıyor. İlginç tasarımda Van Gogh’un eserleri ve renk paleti, 360 derece duvar ve zemine yansıtılarak sizi adeta içeriğin bir parçası haline getiriyor. Van Gogh ile birlikte, birçok önemli eserini resmettiği Güney’e doğru güneşin izini sürüyorsunuz.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Bu odada yüksek boyutlu algoritmalar ve sinir ağları kullanılarak, yapay zekâ tarafından sanatçının tarzında oluşturulan özgün eserleri görebiliyorsunuz.

DİJİTAL KORİDOR

Burası da sergi yolculuğunun son bölümü… Hareketle tepki veren interaktif yüzeyler ve oyun alanları özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Boyama ve projeksiyonla zenginleşen yaratıcı alanlar da onların boyamalarını duvara yansıtıyor ve mekân canlı bir tuvale dönüşüyor. Büyük LED panolar da Van Gogh’un dünyasını son bir kez farklı açılardan deneyimleme fırsatı veriyor.