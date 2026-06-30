İstanbul'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Zirvesi sırasında düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınan dört TGB üyesi, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
TGB üyeleri, Şehir Hatları vapurunda açtıkları "NATO mezara, tam bağımsız Türkiye" yazılı pankartla zirveyi protesto etmiş, eylemin ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan grup daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliye önünde açıklama yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, NATO karşıtı protestoların demokratik hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak gözaltındaki üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.
TGB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise protesto nedeniyle gözaltına alınan üyelerin tamamının serbest bırakıldığı duyuruldu.
Öte yandan, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan çok sayıda kişinin de gün içerisinde adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.