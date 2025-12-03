FIFA, VAR’ın kapsamını genişletiyor… Böylece VAR, artık sadece gol ve penaltı gibi klasik kararlarla sınırlı kalmayacak. The Times'ın haberine göre; korner kararları ile ikinci sarı kart uygulamaları da hakem desteğine VAR üzerinden bakılabilecek.

Eğer yeni model Dünya Kupası’nda başarıyla uygulanır ve verim alınırsa, sistemin tüm liglerde ve turnuvalarda kalıcı hale getirilmesi gündeme gelecek. Ayrıca, turnuva dışında cezaevresi olmayan sakatlık durumları için de yeni bir kural deneniyor. Futbolcu, tedavi görüyorsa ve faul nedeniyle sarı ya da kırmızı kart almamışsa, sahadan iki dakika ayrılması zorunlu olacak.

Resmi onay çıkarsa, bu kurallar 1 Haziran 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.