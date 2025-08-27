Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, 11. dakikada kullanılan duran topta Pavlidis'in ayağından golü yedi.
Benfica'nın kullandığı korner vuruşunda Leandro Barreiro çizgide Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. VAR pozisyonu dakikalarca izledi ve maçın tanıdık hakemi Vincic'i, kararı vermesi için pozisyonu izlemeye davet etti.
Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti. Futbolseverler Sloven hakem Slavko Vincic'i Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden hatırlıyor.