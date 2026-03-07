Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi.
Derbide dakikalar 62'yi gösterirken sarı kırmızılı ekip VAR kararı ile 10 kişi kaldı.
KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray’da Leroy Sane, karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin 61. dakikasında Sane’nin Rıdvan Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden değerlendirdi. VAR incelemesinin ardından kararını değiştiren Ergün, Leroy Sane’ye direkt kırmızı kart gösterdi.