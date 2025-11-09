Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.
Mücadelenin 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı. Uzun süren bekleyişin ardından hakem orta noktayı göstermedi. Gol öncesi Sara'nın pozisyonu için inceleme geldi. VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.
İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü kaleci ve defans oyuncusunu engelleyen Sara'nın ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle iptal edildi.