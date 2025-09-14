Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu gol öncesi faul bekledi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Onuachu ile Skriniar hava topuna çıktı ve Onuachu, bu topu indirdi. Devam eden atakta Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu.

Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu.

Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor'un golünü iptal etti. Ozan Ergün, Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

17. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Bu pozisyonun hemen ardından orta sahada boşa açılan topu uzaklaştırmak isteyen Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na sert bir faul yaptı. Hakem pozisyon sonrası önce sarı kartını çıkardı, ardından VAR uyarısı ile kenara gelerek sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor Okay Yokuşlu'nun atılmasıyla 17. dakikada 10 kişi kaldı.