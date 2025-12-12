Türkiye'de verilen asgari ücret ile vekillerin aldığı maaşların arasındaki uçurumu vurgulayan Ekrem Açıkel, Avrupa ülkelerindeki milletvekili maaşlarını da göstererek vekillere seslendi.

Ekrem Açıkel asgari ücret ve vekil maaşlarındaki uçurumu şu ifadelerle anlattı:

"Yılbaşında vekil maaşlarına zam gelecek. Vekilin maaşı 230 Bin lira. Emekli vekillerin maaşı ise 149 Bin lira. Milletvekilliğine devam eden hem de emekli olan vekiller ise 379 Bin lira maaş alıyor.

Milletin maaşı ise asgari ücrette 22 Bin 104 lira."

"AVRUPA'NIN EN YÜKSEK VEKİL MAAŞINI VERİYORUZ"

"Türkiye'de emekli ve faali vekil maaşı toplamda 17 asgari ücret ediyor. Sadece faal vekil maaşı ise asgari ücretin 10 katı oluyor.

Yunanistan'da vekil asgari ücretin 6 katını alıyor.

Almanya'da 5 katı

İngiltere'de 4,5 katı

Fransa'da ise asgari ücretin 4 katı maaş alıyor."

"VAR MISINIZ KEMER SIKMAYA"

"Memleketin hayrına gelen önergeleri reddediyorsunuz. Hayatınızı yaşamaya devam ediyorsunuz. Hadi memleketimin insanı ile empati yapın. Vatandaşla birlikte kemer sıkmaya var mısınız?

Madem Cumhur'a sevdalısınız, gelin empati yapın. Sizin maaşlarınız ile asgari ücret arasındaki makası, Avrupa'daki vekillerle eşit hale getirelim. Varız diyebiliyor musunuz?"