Şahintepe'de bulunan Varan Göleti'nde, su sirkülasyonunun durması ve çevresel atıkların birikmesiyle yosun patlaması meydana geldi.

Gölette bulunan binlerce balık kıyıya vurdu. Balıkların telef olması nedeniyle çok sayıda martının buraya geldiği görüldü.

Yosun patlaması ve balık ölümleri nedeniyle gölette kirlilik oluşurken çevreye de pis koku yayıldı.

Gölette daha önce de yaşanan çevre kirliliği ve kitlesel balık ölümlerinin tekrarlaması üzerine İSKİ ekiplerinin bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.

Alınacak numunelerinin laboratuvar ortamında incelenerek, kirlilik düzeyi ve balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenecek.

Bu sonuçlara göre de göletin rehabilitasyonu için çalışmaların planlanması bekleniyor.