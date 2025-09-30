Haziran Gecesi ve Tatar Ramazan gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Kara’nın İznik’teki köy evini tadilat ettirip buraya yerleştiği öğrenildi. İstanbul’daki yaşamını geride bırakarak köye taşınan oyuncunun yeni girişimi ise herkesi şaşırttı.

Kara, Aşk-ı Memnu dizisinde kullanılan çiftliği satın aldı ve burada kendi zeytinyağı markasını kurmaya hazırlanıyor. Eşiyle birlikte çiftlikte üretime başlayan oyuncu, İznik Gölü yamaçlarında, kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen zeytinleri sıkım yaparak doğal zeytinyağı üretiyor.

ÇİFTLİK TANIDIK ÇIKTI

Kendi markasını kurmaya hazırlandığını açıklayan Kara, bu işi “genetik bir miras” olarak gördüğünü belirterek, ruhen çok sevdiğini ifade etti.

Seda Sayan’ın programına konuk olan ünlü oyuncu, yeni hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Zeytin ağaçları arasında kendini huzurlu hissettiğini söyleyen Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım."

Kara’nın çiftliği ziyaret edenler gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Üstelik sosyal medyada bir içerik üreticisi, dikkat çekici bir detayı da paylaştı: Burcu Kara’nın çiftliği, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ile babası Melih Yöreoğlu’nun, Firdevs Hanım’ın sevgilisiyle yakalandığı çiftlik evi çıktı.