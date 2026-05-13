CHP, 'varlık barışı' ile İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine muhalefet şerhi yazdı. Şerhte, 8. kez getirilen varlık barışı düzenlemesiyle kaynağı belirsiz ve suç geliri olabilecek kazançların Türkiye’ye girişinin kolaylaştıracağı vurgulandı.

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 7 ayrı kanunda değişiklik ve 'varlık barışı' düzenlemesini öngören ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne muhalefet şerhi yazdı.

AKP tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine salı günü başlanması bekleniyor. Şerhte, teklifin geneli üzerine yapılan değerlendirmede, söz konusu düzenlemelerin görünüşte dış kaynak ihtiyacını giderici ve sıcak parayı teşvik etmek amacı taşıdığı, vergi avantajlarını sınırlı bir kesime sunarak aynı zamanda kaynağı suç geliri olabilecek kazançların 'sorgulanmadan ve denetlemeden' Türkiye’ye girişini kolaylaştıracağı vurgulandı.

‘VERGİ CENNETİ’ OLUR

Kanun teklifindeki düzenlemelerle Türkiye'nin 'vergi cennetleri ile mücadele etmek' yerine kendisinin 'vergi cenneti' olmaya karar verdiği kaydedilen şerhte, şöyle denildi: "Bu düzenleme aynı zamanda Türkiye’de olmasına rağmen değişik yöntemlerle vergisiz ve kayıtsız bir şekilde yurt dışına transfer olunan kaynakların 'Sürekli ve kesintisiz varlık barışı uygulaması' denilebilecek yöntemlerle ülkeye vergisiz ve denetimsiz transferine neden olabilecektir.”

Kara para ile mücadeleyi zorlaştırır

Varlık barışı düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğu, kaynağı belirsiz paraların denetimsiz girişine yol açacağı kaydedilen şerhte, düzenlemenin şartların sağlanması halinde hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmamasını öngörmesinin ‘kara para ile mücadeleyi zorlaştıracağı’ kaydedildi.

Meclis’in niteliğini zayıflatıyor

Muhalefet şerhinde, birbiriyle ilgisiz düzenlemelerin tek metinde toplanmasının Meclis’te ‘hakim norm’haline geldiği belirtilerek, torba kanun uygulamasının komisyonların işlevini zayıflattığı, milletvekillerinin kapasitesinin altında bir yasama süreci yarattığı ve parlamentonun niteliğini zayıflattığı vurgulandı. Şerhte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mevcut uygulamasının TBMM’yi işlevsizleştirdiği vurgulandı.