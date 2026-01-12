Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin Ardahan Valiliği’ne atanmasının ardından düzenlenen veda programı, siyasi içerikli çıkışlara sahne oldu. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut’un babası İbrahim Ermut, törende yaptığı konuşmayla atama kararını sert sözlerle eleştirdi.

“KARAMAN KAYBETTİ” ÇIKIŞI

Veda programında söz alan İbrahim Ermut, Çiçekli’nin görevden alınmasını Karaman açısından bir kayıp olarak nitelendirdi. Ermut, “Cumhur İttifakı’nın fendi, AK Parti’yi yendi. Siz kazandınız, Karaman kaybetti” ifadelerini kullandı.

“HALK ZAMANI GELDİĞİNDE CEVABI VERECEK”

Konuşmasında tepkisini daha da sertleştiren Ermut, atama sürecinde etkili olduğunu ima ettiği çevrelere seslenerek, “Ama bu uğraşanlara da halk zamanı geldiğinde cevabı çok güzel verecek” dedi. Ermut’un sözleri, salonda dikkatle dinlenirken kamuoyunda da yankı uyandırdı.

ATAMA KARARI TARTIŞMA YARATTI

Vali Çiçekli’nin Ardahan’a atanması, kentte farklı çevreler tarafından tartışma konusu olurken, veda programında dile getirilen bu çıkışlar atama kararlarının siyasi etkilerle şekillendiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

MHP’Lİ BELEDİYE İLE VALİ ARASINDA DUBA KRİZİ ÇIKMIŞTI

Karaman’da taksici esnafı, geçmiş dönemde Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den trafik dubası talebinde bulunmuştu. Vali Çiçekli, talebe yanıt verirken belediyenin bütçesinin bulunmadığını ifade etmiş, dubaların yapımı için bir iş insanından destek istemişti.

Vali Çiçekli’nin bu sözleri, MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’nin tepkisini çekmişti. Belediye, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, yapılan açıklamaların hem devletin gücünü hem de belediyenin kurumsal itibarı ve mali yapısını hedef alan bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü savunmuştu.

Belediye açıklamasında, Vali Çiçekli’nin ifadeleri üzerinden yapılan paylaşımların kamuoyuna servis edildiği belirtilmiş, bu durumun devlet kurumlarını ve belediyeyi yıpratmaya yönelik olduğu vurgulanmıştı. Belediye açıklamasında, mali yapısının güçlü olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da projelerini, hizmetlerini ve yatırımlarını devletin desteği ve kendi kaynaklarıyla sürdürme kapasitesine sahip olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Belediye yönetimi, mali güç üzerinden yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savunmuştu.