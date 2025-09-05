Muhalefet partilerinin ‘paralel Hazine’ eleştirisinde bulunduğu Varlık Fonu, bu hafta 2 tahvil ihracıyla 1 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. İktisatçı Prof. Dr. Yakup Küçükkale, tahvil ihraçlarını, Türkiye Varlık Fonu’nun Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyemedikten sonra kurulan Rüsum-u Sitte İdaresi’ne benzetti. Varlık Fonu’nun 10 yıl vadeli 500 milyon dolar büyüklüğündeki tahvil ihracında faiz yüzde 7.75 olarak gerçekleşti. Fonun 5 yıl vadeli 500 milyon dolar büyüklüğündeki tahvil ihracında da faiz ise yüzde 7 oldu.

‘DÖVİZ LAZIM’

Sipay Hazine Müdürü Eren Kuru, 5 yıllık tahvil ihracının TL faiz karşlığının yüzde 38.49, 10 yıllık ihracın faizi TL’ye swaplanmış maliyetinin ise yüzde 39.88’e karşılık geldiğini hesapladı. Borçlanma haberini ekonomistler ‘Varlık değil, borçlanma fonu’ ifadesiyle değerlendirirken Yakup Küçükkkale ise “Varlıkları yönetmesi gereken bir kurum borçlanıyor. Varlık Fonu, Rüsum-u Sitte İdaresi’nin modern versiyonudur. Neden TL bond değil de Eurobond? Çünkü daha düşük faiz ile daha çok döviz lazım” değerlendirmesini yaptı. İdare, Osmanlı Devleti’nin 1879’da yaptığı anlaşmayla bazı vergi gelirlerini iç borçlar karşılığında Galata bankerlerine bırakmasıyla kurulmuştu.