2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra Darülaceze'de tedavi görüp taburcu edilen şarkıcı Zerrin Özer (66) verdiği bir röportajda cenazesiyle ilgili vasiyette bulunmuştu.
Özer, "Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun 'Little Girl Blue' şarkısı hayatımı anlatıyor. Cenazemde o şarkı çalsın" demişti.
66 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Gönderisine de "Zaten fırıl fırıldım... Bir de üstüne kristallerim oynamış. Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya...Hayaat, hayaat" notunu düştü.