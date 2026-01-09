Siyasetin gündemi SÖZCÜ TV'de masaya yatırılıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Günün Dosyası'nda İpek Özbey'in konuğu oldu.

Çocukluğundan siyasete girişine ve yaşadıklarını anlatan Özgür Çelik, gündeme dair de soruları yanıtladı.

İMAMOĞLU İLE İLK GÖRÜŞMESİ

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ile ilk görüşmesini "2014'te ilk kez görüştüm. AKP'den aldığımız tek belediye Beylikdüzü idi. Sizin tecrübenizden faydalanacağız dedim" diyerek anlattı.

"CEZAEVİ ÖNÜNDE ÇATIŞ KAŞLI GÖRÜYORSUNUZ AMA ÖZÜMDE SİNİRLİ DEĞİLİM"

- Bana neden hiç gülmüyorsun diyor arkadaşlarım. Yahu bir sürü arkadaşımız haksız hukuksuz yere cezaevinde pırıl pırıl insanlar ve tanıdığımız senelerdir bildiğimiz gençlik örgütümüzden yetişen insanlar. Bizi hep cezaevi önünde gördükleri için çatık kaşlı görürler ama özümde hiç sinirli bir insan değilim. Çok zor sinirlenirim. En son ne zaman sinirlendiğimi hatırlamıyorum"

- Özellikle 19 Mart sonrası telefonumuz çalınca ya bir avukattan, ya operasyon olan ilçenin başkanından geliyor. Görüyorsunuz ve yine mi diyorsunuz. Hemen hazırlıklarımızı yapıyoruz ve neredeyse oraya doğru intikal ediyoruz"

MİTİNGLER NASIL ORGANİZE EDİLİYOR?

- İstanbul'daki herhangi bir mitinge İstanbul dışında örgütsel katılım olması söz konusu değil. Komşu ilçelerden CHP'liler gelebilir. Yakın ilçededir insanlar gelir ama mitingler hangi ilçede ise orada organik mitingler. Bunu da şuradan anlıyoruz, Ekrem Bey'in mektubunu okuyorum ben. O ilçedeki hizmetleri anlattığımızda alkış kıyamet oluyor. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, mesela Arnavutköy ile ilgili sorunlardan konuşunca büyük alkış kıyamet oluyor.

- Adalet arayan insanlar, ekmek arayan insanlar, demokrasi arayan insanlar geliyor. Sayın Genel Başkanımızın asgari ücret konuşmadığı miting yok. Benim İl Başkanlığımda tam 30 tane kent yoksulluğu buluşması yaptık. 10 Çalıştay yaptık. Herkesin topladığı verilerle bir parti programı yazıldı. Bu programla Türkiye'nin bu krizden nasıl çıkacağını çözümlerle anlatıyoruz.

"CHP'NİN GÜNDEMİ EMEKLİNİN GÜNDEMİ"

- İstanbul'da birinci sırada kent yoksulluğu var. Suça itilmelerin en büyük sebebi bu. Sokakta çetelerin cirit atması, uyuşturucu problemi, eğitim, sağlık sorunu bunların tamamı İstanbul'da yaşam maliyetinin yüksek olmasından kaynaklı. Başlı başına şunu söyleyeyim, İstanbul'da yaşamanın maliyet herhangi bir Anadolu kentinde yaşama maliyetinden çok daha yüksek. En ucuz ev 30 Bin lira. Kadıköy'de Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücreti protesto eden CHP üyesi öğrenci bir arkadaşımız tutuklandı. Açlık sınırı altında bir asgari ücret var. Şuanda Ankara'da gündem ne. TBMM'de AKP'nin gündemi trafik cezalarını artırmak yani bütçe açığını halkın sırtına yüklemek. CHP'nin gündemi de emekli için açıklanan rakamı kabul etmiyoruz. Bu maaş değildir bunun adı harçlıktır. İnsan onuruna yakışır bir ücret verilmelidir. Milletvekillerimiz şuan TBMM'de nöbetteler. Biz en az asgari ücret kadar emekli maaşı olmalıdır diyoruz. İktidarın gündemi de trafik cezalarını artırmak.

İBB İDDİANAMESİ

- İstanbul'da yaşanan İBB iddianamesi siyasetin kalemiyle yazılmış bir iddianame. İçerisinde elle tutulur somut bir kanıt yok. Gizli tanık ifadeleri var, iftiracıların ifadeleri var. İmamoğlu CHP'yi ele geçirmekle suçluyor, seçim kazanmakla suçluyor, neyi hedefliyor İmamoğlu'nun adaylığını engellemeyi hedefliyor. CHP'yi kapatmayı hedefliyor. Darbeler ve parti kapatmalar üzerinden mağduriyet yaratanlar şimdi CHP'yi kapatmaya çalışıyorşar.

- Bu kadar uzun tutuklama olmaz. yargılamalar tutuksuz yapılmadı. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlanmalı. Ailelere yapılan zulüm sona erdirilmeli. İnsanlar bir kuru ekmeğe muhtaç kalsın istiyorlar. Yazılmayan iddianameler var. Arkadaşlar aylardır cezaevindeler daha iddianame yok.

- Mehmet Murat Çalık İzmir'de hastanede. Salı günü ameliyat olacak. Bunun adı zalimliktir. Tayfun Kahraman'a yapılan zalimliktir. Bu insanlar İstanbulluları cezalandırıyorlar. Ekrem Başkanın yokluğunu fırsat bilip Sazlıderece baraj alanını imara açtılar. Deprem sorunu kentin en önemli sorunu şehir plancılarımız cezaevinde. Kent Lokantasında yemek yiyen emekliyi cezalandırıyorlar.