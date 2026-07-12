Altın fonlarında büyüklük gibi getirilerde de negatif görünüm var. Fonlarda aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemde kaybettiren tek yatırım aracı altın oldu. Altın fonlarındaki kayıp aylık yüzde 3.5, 3 aylık yüzde 8.9, 6 aylık dönemde de yüzde 2 oldu. Marttan bu yana parasını değerli metal fonlarında kullanan

fon yatırımcı sayısı 674 binden 633 bine kadar geriledi.

YATIRIMCI AZALDI

Böylece altın fonlarının getirileri ve büyüklükleri düşerken, yatırımcı sayısı da yüzde 6 geriledi. Merkez Bankası’nın döviz mevduatları verisi de altına olan talebin nisan sonundan itibaren yavaşladığını gösteriyor. 24 Nisan’dan bu yana parite etkisinden arındırıldığında vatandaşın kıymetli maden birikimleri 318 milyon dolar azaldı. Bunun etkisiyle haziran ayında altın ithalatı 7 tona kadar geriledi. Yılın ilk yarısındaki altın ithalatı 44 ton olurken yalnızca Ocak 2023’te 68 ton altın ithal edilmişti.

Haziranda 8.9 milyar $’lık çıkış

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre merkez bankaları altın alırken fonlar ise yüklü satışlar yapıyor. Haziranda küresel fiziksel destekli altın fonlarından 8.9 milyar dolar net çıkış gerçekleşirken, toplam varlıklar 74 ton azalarak 4 bin 47 tona geriledi. Fonlar, geçen yıl altının dolar bazında yaklaşık yüzde 70 yükselmesinde etkili olmuştu.