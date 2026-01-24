Muayene istasyonundan ayrıldıktan sonra yaşadığı mağduriyeti dile getiren vatandaş, hem muayene bedelinin yüksekliğinden hem de kartla ödemelerde alınan ek komisyon ücretinden dert yandı.

"EKSTRA PARA ALIYORLAR"

Ödediği rakamın bütçesini zorladığını belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an ödediğim rakam 4 bin 250 lira. Kartla ödeme yaparsam 300 lira daha fazla alınıyor. İşlem 2 dakika bile sürmedi. Bu paralar yazık, günah. Geldiğimiz noktaya bakınca isyan etmemek mümkün değil. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz.”

Araç sahipleri arasında son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan "kredi kartı komisyonu" ve muayene ücretlerinin yıllık artış hızı, Manisa'daki bu örnekle yeniden gündeme geldi. 2026 yılı itibarıyla güncellenen tarifelerin, özellikle az kullanılan ve düşük kilometreli araç sahipleri tarafından "adaletsiz" bulunduğu gözlemleniyor.

Vatandaşlar, hizmet süresinin kısalığına rağmen ödenen binlerce liranın ekonomik olarak kendilerini çok zorladığını ifade ederek yetkililerden bu konuda bir düzenleme beklediklerini dile getiriyorlar.