Geçtiğimiz günlerde duyurulan konut projesi için beklenen başvuru süreci başladı, vatandaşlar ise hem banka şubelerinde hem de e-Devlet sisteminde yoğunluk oluşturdu. Türkiye genelinde binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren konut sahibi olabilmek için sıraya girdi.

BANKALARA AKIN ETTİLER, E-DEVLET ÇÖKTÜ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri önünde metrelerce kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, başvuru işlemlerini tamamlayabilmek için saatlerce bekledi. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim problemi yaşadı.

Yetkililer, yaşanan aksaklıkların geçici olduğunu belirterek, başvuruların hem çevrimiçi hem de banka şubeleri üzerinden güvenli şekilde devam edeceğini bildirdi.

BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASIYLA İLERLİYOR

Sistemdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla e-Devlet başvurularında ilk 5 gün için T.C. kimlik numarasının son rakamına göre işlem yapılacak.

10 Kasım’da: Son rakamı “0” olanlar

11 Kasım’da: “2” olanlar

12 Kasım’da: “4” olanlar

13 Kasım’da: “6” olanlar

14 Kasım’da: “8” olanlar başvuru yapabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar sisteme giriş yapabilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri, başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

5 BİN LİRASI OLAN BAŞVURABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuru sürecinin ayrıntılarını anlattı. Kurum’un paylaştığı videoda, vatandaşların izleyeceği adımlar şöyle sıralandı:

“e-Devlet’ten ‘TOKİ Konut İş Yeri Başvuru’ ekranına girilir. 500 bin sosyal konut projesi seçilir, ardından ‘Onayla’ butonuna tıklanır. İncelemenin ardından banka, başvuru sahibine özel hesap açar. SMS yoluyla iletilen hesap numarasına 5 bin lira başvuru ücreti yatırılır. Belirlenen süre içinde ücret yatırılmazsa başvuru iptal edilir.”