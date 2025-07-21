Bankalararası Kart Merkezi (BKM) haziran ayına ilişkin kartlı ödemeler verilerini açıkladı. Buna göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1.911,4 milyar TL oldu.

BKM tarafından açıklanan verilere göre, kartlı ödemelerin 1.611,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 288,3 milyar TL’sinde banka kartları, 12,0 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar tarafında kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 2024'ün aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 55 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -51 olarak gerçekleşti.

MAĞAZALARDA 5 ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ

Haziran ayında 1,91 trilyon TL tutarında 1,70 milyar adet kartlı ödeme işlemi yapıldı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olurken, internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 büyüme ile 557,3 milyar TL oldu.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 135,2 milyon, banka kartı sayısı 214,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 103,9 milyon adet olarak gerçekleşti.

Önceki yılın Haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 12’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 8’lik artış görüldü.

Toplam kart sayısı ise 453,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.