Olay, 22 Aralık’ta Demirtaş Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta dolaşan köpeğin çevredekilere saldırması üzerine 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İddiaya göre olay yerindeki bir polis memuru, köpeği tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan köpeğin sokakta saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, vurulma anı da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.