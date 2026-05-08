Yurdun dört bir yanında vatandaşlar düşük gelir ve yüksek giderler karşısında temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını dile getiriyor, sosyal yardıma muhtaç şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde Halkbank önünde oluşan kuyruklar, ekonomik tablonun acı gerçeğini gösteriyor. Sosyal yardım ödemeleri ve maaşların Halkbank’a taşınması sonrası yaşlılar, engelliler, kadınlar saatler boyunca sırada bekleyip, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçim sıkıntısından dert yanan ve kirasını bile ödemekte zorlanan vatandaş, “Et alamayız tavuk ayda bir ya alırız ya almayız. Bizim yaşamımız böyle” ifadelerini kullandı.

‘TANEYLE SATIYORUZ’

Anka’nın haberine göre Osmaniye pazarında dut ve nane satan Hanifi Baldır, “Altı ağaç var, onlardan toplayıp getirip pazarda satıyorum. Ev kirası 7 bin liraydı, 9 bin lira oldu. Et alamayız, tavuk ayda bir ya alırız ya almayız. Bizim yaşamımız böyle” diye konuştu. Emekli Derviş Kaçar ise şunları söyledi: “Hayat pahalı, kimsenin alım gücü yok. Zengin zengin, fakir de fakir. Parası olan yaşıyor, parası olmayan da işte bu pazar dağılınca kendine göre bir şeyler alıyor. Garibanlar yere atılmış, çürümüş ürünleri alıyor.”

Eskişehir’de Şirintepe semt pazarında karşılaşılan manzara şaşırttı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e dert yanan esnaf, “Eskiden zeytini en az bir kilo olarak satardık, sonra yarım kiloya düştü ardından 250 gram satmaya başladık, şimdi tane ile satıyoruz. Vatandaş 10 tane 15 tane zeytin alıp gidiyor, alım gücü çok düştü” diye konuştu. Çakırözer de “Esnaftan 25 liralık zeytin isteyen bir vatandaşla karşılaştım ’ derken esnaf ‘’Biz de sık karşılaşıyoruz, zeytinin kilosu 350 lira insanlar taneye döndü, son zamanlarda tek tük 250 gramlık zeytin satıyoruz taneye dönen çok” ifadelerini kullandı.

‘Ekonominin acı gerçeğini gösteriyor’

Yetkililere seslenen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, uzun halk kuyruklarının ekonomik tablonun acı gerçeğini gösterdiğini söyledi. Tanal şu ifadeleri kullandı: “Bu görüntü; sosyal devlet anlayışına, insan onuruna ve kamu hizmetinin düzenli yürütülmesi ilkesine yakışmıyor. Ek ödeme ve maaş günlerinde ek personel görevlendirilmeli, özellikle yaşlı ve engelli yurttaşlarımız için öncelikli hizmet alanları oluşturulmalıdır. Vatandaşımız banka kapısında değil, insanca yaşam koşullarında nefes almak istiyor.”