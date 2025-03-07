DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayrancı Semt Pazarı'nı ziyaret etti.

"FREN ALİ BEY"

Pazarda bir vatandaş, Babacan'a "Fren Ali Bey" diye seslenince Babacan esprili bir şekilde "Neden bana öyle derler" diye sordu.

Vatandaş da "Çünkü frenliyordunuz insanları, israfı önlüyordunuz, fazla para harcayanları önlüyordunuz. O isminizi seviyorum” diye yanıt verdi.

"ÜLKE TEPETAKLAK GİDİYOR"

Babacan da yurttaşa, "Şimdi maalesef ne ayak freni var ne el freni var. Ülke tepetaklak gidiyor" dedi.

"EVET TA KENDİSİ"

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Babacan, "Evet, ta kendisi" paylaşımında bulundu.