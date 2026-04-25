Artan fiyatlar nedeniyle halk pazarından da artık alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşların geçim sıkıntısı derinleşti. Artvin Ardanuç’ta pazara alışverişe gelen emekli vatandaş Erkin Balcı, “Pazarda vatandaş var ama sadece dolaşıyor, bakıyor. Yazık değil mi insanlara? Fileye bir tane maydanoz, iki tane marul koymuş, ‘boş gitmeyeyim’ diye alıyor ve evine gidiyor. Domatesin kilosu 200 lira olmuş. Ne oluyor ya? Türkiye kötüye gidiyor” diye konuştu.

ALIM GÜCÜ YOK

Balcı, artan fiyatlar karşısında alım gücünün kalmadığını belirterek şunları söyledi: “Neyle alışveriş yapacaksın? Maydanozun bağı 50 lira, dört tane limon 200 lira. Biz emekliyiz. Ben 40 yıl devlete çalıştım, aldığım maaş 23 bin lira. Gel de pazara çık! Nasıl çıkacaksın pazara? Pazarda vatandaş var ama sadece dolaşıyor, bakıyor. Yazık değil mi insanlara?”

Kurban Bayramı’yla ilgili de endişe yaşayan Balcı, “Kurban Bayramı’nda en az 40 bin lira lazım, kurban almak mümkün değil. Bayramda çoluk çocuk gelecek, 5-6 torunum var. Ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR ÇOK DÜŞÜK

Ardanuçlu bir pazarcı ise durumu şöyle özetledi: “Fiyatlara pahalı diyorlar ama vatandaşta para yok. Millete de bir şey diyemiyorsun. Kalabalık var ama alışveriş yok; boş bir kalabalık.” Pazardaki başka bir esnaf da “Şu anda insanlar sadece temel ihtiyaçlara yöneliyor. Kıyafet alan yok denecek kadar az. Bekliyoruz, ama satışlar çok düşük. Tek tük alışveriş oluyor” dedi.

‘İnsanlar sakatat bile alamıyor’

Van Sakatatçılar Çarşısı’nda esnaf, vatandaşın artık sakatat dahi alamadığını, satışların neredeyse durduğunu ifade etti. Çarşı esnafı Halit Gezer, “Şu an etin kilosu bin lira, ortalama bir yevmiye ile aynı fiyat. İnsanlar et yiyemiyor, sakatat yiyemiyor. İşsizlikten dolayı çok sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ 8 BİN 238 LİRA AŞTI

Asgari ücret, 4 kişilik ailenin 23 günlük gıda masrafını karşılayabiliyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Nisan 2026 açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 494 lira artarak 36 bin 313 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise bin 994 liralık artışla 108 bin 820 liraya çıktı. Böylece açlık sınırı, 28 bin 75 liralık asgari ücreti 8 bin 238 lira aştı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücreti 4’e katladı. Aylık gıda harcamalarında en yüksek artış kalemleri ise et, balık ve yumurta oldu.





