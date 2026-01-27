Önceki gün TBMM’de konuşan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de bu konuyu hatırlattı ve “AK Parti, devlete olan üç kuruşluk borç nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı aslan ve kaplan kesiliyor. Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolar kredi verilen ve bunu geri ödemeyen Demirören grubuna karşı ise süt dökmüş kediye dönüyor” dedi.

Ali Yüksel

DERİN BİR ÇÜRÜME VAR

“Demirören Holding’e geçilen kıyak, milletimize atılmış kazıktır” diyen Yüksel şunları söyledi: “İktidarın adalet ya da adaletsizlik anlayışı bir örnekle açıklanabilir. İktidar devlete olan üç kuruşluk borç nedeniyle icralık olan vatandaşa karşı aslan, kaplan kesiliyor. Ziraat Bankası üzerinden Demirören grubuna verdiği 800 milyon dolarlık kredi tahsil edilemediğinde ise süt dökmüş kediye dönüyor. Vatandaş borçtan nefes alamazken, kamu bankaları kayırıcılık ve yandaşlık düzeninin aracı hâline getiriliyor. Bu adaletsizlik, açık bir çifte standart ve doğrudan kamu zararı üretiyor. Ortada hesapsızlık, sorumsuzluk ve derin bir çürüme var.”