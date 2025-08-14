Adana’nın Seyhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birlikte gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Çakmak Caddesi’nde faaliyet gösteren Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede yapılan incelemede, torbalar dolusu böceklenmiş ürün tespit edildi.
Ekipler, böceklenmiş gıda ürünlerini imha etti. Hijyen kurallarına aykırı ve bozulmuş gıda satışı yapıldığı belirlenen işletmeye, 63 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.
VALİ MAKAMINDA FOTOĞRAF VERDİ
Musko Erciyes Kuruyemiş'in sahibi ise Adana'nın tanınan isimlerinden çıktı. Kentte bilinen simanın Vali makamında da fotoğrafı da ortaya çıktı. İşletme sahibi Cemil Koçak'ın Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret ettiği öğrenildi.