TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda otomobilden kiralara kadar birçok alanı kapsayan, bir kez daha vatandaşın cebini hedef alan 36 maddelik kanun teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle, mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Bu istisna yalnızca emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için yeniden düzenlenecek.

OTOMOBİLLERE HARÇ

Sıfır ve ikinci el araç işlemlerinde asgari maktu harçtan az olmamak üzere nispi noter harcı alınacak. Ayrıca teklifte, özel sağlık kuruluşları, veteriner, kıymetli maden işletmelerinden yeni yıllık harçlar alınmasına yönelik bir madde eklendi. Nitelikli yatırımcılara satılan ve portföy sınırlaması olmayan bazı fonların istisna kullanımı engellenecek. Düzenlemeyle Türkiye’de oynanacak 2026 Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Şampiyonası için vergi istisnası getirildi.

Hazine’ye ek limit

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borçlanma limiti de yükseltiliyor. Bu yıl için belirlenen 1.9 trilyon liralık net borçlanma limitini aşan Hazine’nin net borç kullanım tutarı artırılacak. Yıl sonunda Hazine’nin borçlanması 2.5 trilyon liraya ulaşabilir.