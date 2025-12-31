Muhalefete hiç söz hakkı tanımayıp iktidarın sesi olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen TRT, kasasını yine vatandaştan aldığı bandrol vergileriyle doldururken yandaşlara huzur hakkı dağıttı.

4.9 MİLYON TL ÖDENDİ

2023’te 18 milyar 235 milyon lira bandrol geliri elde eden TRT, 2024’te ise 25 milyar 824 lira kazandı. TRT’nin 2024 yılındaki 30 milyar 892 milyon 689 bin TL’lik gelirinin yüzde 83.6’sı, bandrol gelirlerinden oluştu. Açlık sınırının altında vatandaşlardan topladığı bu vergilerle elde ettiği gelirleri aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin ile Zahid Sobacı, Ahmet Albayrak ve Hilal Kaplan gibi isimlerin olduğu 8 yönetim kurulu üyesine toplam 4 milyon 919 bin TL ücret ve aylık 41 bin liralık ‘huzur hakkı’ ödeyerek harcadı.

2023 yılında yönetim kurulu üyelerine toplam 3 milyon 373 bin TL ödenirken 2022 yılında bu ücret toplam 2 milyon 57 bin TL olmuştu.

Sayıştay’ın hazırladığı ve TBMM’ye sunulan rapora göre TRT, 9 bin personeli olmasına rağmen özel firmalara yaptırdığı programları için 5 milyar 660 milyon lira, haber ve haber programları için de 5 milyar 482 milyon lira ödedi.

TV ve radyo programları için kurum dışından alınan hizmetler için ise 399 milyon lira harcandı. Bu harcalar toplamı 11.5 milyar lirayı aştı.

Reklam gelirleri %76 arttı

Mehmed Fetihler Sultanı, Teşkilat, Kara Ağaç Destanı gibi dizileri yayınlayan TRT’de oyuncuların makyaj, aksesuar, ve kostümleri ile dekorlarına da 103 milyon 594 bin TL ödendi. TRT’nin reklam gelirleri 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 76 oranında arttı. Ayrıca TRT’nin 2024 yılında 5 milyar 191 milyon 812 bin TL’lik kâr ettiği de açıklandı.