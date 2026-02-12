Yüksek faiz oranları ve artan takipteki alacaklara rağmen kredi hacmi hız kesmezken, borçlanma tercihten çıkıp nakit sıkışıklığına bağlı bir zorunluluğa dönüştü. Takipteki alacak oranları tüm segmentlerde yükselirken, kredi büyümesi özellikle riskli alanlarda hız kesmedi. KOBİ kredilerinde takipteki alacak tutarı son bir yılda adeta sıçradı. 31 Ocak 2025’te 91.1 milyar TL olan takip tutarı, 30 Ocak 2026’da 214.4 milyar TL’ye yükseldi. Böylece sorunlu KOBİ kredileri yaklaşık yüzde 135 artarak iki kattan fazla büyüdü. Aynı dönemde KOBİ’lerin toplam kredi hacmi 4 trilyon 280 milyar TL’den 5 trilyon 310 milyar TL’ye çıktı. Kredi genişliyor ancak batık riski çok daha hızlı artıyor. Bireysel tarafta tablo daha da dikkat çekici. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacak tutarı 2025 Ocak sonunda 129.3 milyar TL iken, 2026 Ocak sonunda 260.8 milyar TL’ye yükseldi.

AYNI ANDA YÜKSELİYOR

Yani sorunlu bireysel borçlar bir yılda yüzde 102 artarak ikiye katlandı. Aynı kalemde toplam kredi bakiyesi ise 3 trilyon 971 milyar TL’den 5 trilyon 839 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık yüzde 47 büyüdü. 31 Ocak 2025 - 30 Ocak 2026 döneminde takipteki alacak oranı ihtiyaç kredilerinde yüzde 4.2’den yüzde 5.2’ye, kredi kartlarında yüzde 3.2’den yüzde 4.5’e çıktı. KOBİ kredilerinde takip oranı yüzde 2.1’den yüzde 3.3’e yükselirken, risk göstergelerindeki bu bozulmaya karşın kredi hacmi hız kesmedi. 30 Ocak 2026 itibarıyla toplam krediler yıllık bazda yüzde 44.1 artarken; bireysel kredilerde artış yüzde 47, ihtiyaç kredilerinde yüzde 52.7, kredi kartlarında yüzde 49.7 oldu. KOBİ kredileri yüzde 47.4, ticari krediler ise yüzde 43.2 oranında büyüdü.

Ekonomik stres artıyor

QNB’nin Şubat 2026 tarihli Türkiye Makroekonomik Görünüm raporuna göre ekonomik stres göstergelerinde belirgin bir artış olduğuna dikkat çekildi. Protestolu senetler ile tahsili geciken tüketici kredileri ve kredi kartı borçları tarihsel ortalamaların üzerine çıkarken, bireysel kredi tarafındaki bozulma finansal kırılganlığın arttığına işaret ediyor.Bankacılık verileri, kredi genişlemesi ile kredi riskinin aynı anda arttığını ortaya koydu.