Türkiye’de borçlanma biçimi son beş yılda köklü biçimde değişti. Artık borç, ev ya da taşıt almak için değil, geçinebilmek için yapılıyor. Yüksek enflasyon ve düşük gelir artışı nedeniyle milyonlarca kişi ay sonunu getirebilmek için ek hesap ve kredi kartına yükleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) FinTürk verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla toplam bireysel borç 5 trilyon 257 milyar liraya ulaştı. Bunun 3 trilyon 208 milyar lirası kredi kartı ve kredili mevduat (KMH) borçlarından oluştu. 2020’de yüzde 19 olan bu oran, beş yılda yüzde 61.2’ye yükseldi. Bazı şehirlerde bu oran ülke ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Batman’da oran yüzde 76, Şanlıurfa ve Mardin’de yüzde 74 civarında. Konya, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerde de oran yüzde 70’in üzerinde.Veriler, vatandaşın maaşı yatmadan eksi bakiyeye düştüğünü gösteriyor. KMH kullanımı son bir yılda rekor kırarken, kredi kartı harcamaları da temel ihtiyaçlara kaydı.

BÖLGESEL BORÇ YARIŞI

Güneydoğu’da borcun ağırlığı kartta, Doğu’da ise ek hesapta yoğunlaştı. Bireysel borçlarının yüzde 64.5’i karttan oluşan Batman, Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Onu Şanlıurfa (%62.1), Mardin (%61.1), Konya (%59.1), Diyarbakır (%57.7) ve Muş (%56.1) izledi. Bu illerde kart borcu stoku 200 milyar lirayı geçti.

İSTANBUL ZİRVEDE

KMH borçlarının bireysel toplam içindeki payının en yüksek olduğu iller ise Ardahan (%21.09), Tunceli (%18.94), Kars (%18.85) ve Hakkari (%18.75), Artvin (%18.15), Iğdır (%17.40) oldu. İl bazında toplam büyüklüklerde ise İstanbul, 146.5 milyar TL ile Türkiye’nin en yüksek KMH borcuna sahip ili oldu. İstanbul’u Ankara (60.5 milyar TL), İzmir (44.6 milyar TL) ve Bursa (27.5 milyar TL) izledi. Kredi kartı borçlarında ise İstanbul’un bireysel kart stoku 667 milyar TL’yi aşarak Türkiye toplamının yaklaşık üçte birini oluşturdu.